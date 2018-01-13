В Одесской области 26-летний молдаванин пытался провести через пункт пропуска "Кучурган" в коробке конфет марихуану. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Машину мужчины при оформлении проезда проверяла погранично-таможенная группа. К осмотру привлекли натренированную на поиск наркотиков собаку, которая сразу указала на наличие запрещенных веществ.

Находились они в коробке из-под конфет. Между вкусных шоколадных сладостей были обнаружены и конфеты иного "производства".

Изобретательный человек замотал серо-зеленое вещество, вероятно марихуану, в обертки, и таким образом надеялся провезти через границу.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Обнаруженное вещество, вес которого составил 10 граммов, изъяли, пока его направили на экспертизу. По данному факту проинформированы правоохранительные органы Украины.

Ранее мы писали, что украинец хотел провезти через границу дюжину носков, набитых янтарем.

Напомним, что полицейские усилят режим службы на границе с Крымом.