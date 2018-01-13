Украинская полиция усилит работу на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам спикера МВД Артема Шевченко, полицейские будут задерживать людей, которых украинские силовики разыскивают за совершение преступлений. Будут выявлять лиц, которые прибывают в Украину для совершения тяжелых преступлений и диверсионных актов.

Шевченко также добавил, что речь идет не только об усилении работы полицейских на пунктах пропуска, но и по всей протяженности административной границы Украины с аннексированным Крымом.

Как сообщала "Страна", в "Чонгаре" таможенники за 500 гривен разрешали ввозить табак и алкоголь в Крым.

Напомним также, что на Чонгаре украинские пограничники вынуждены были стрелять, чтобы остановить нарушителей.