Министр финансов Александр Данилюк заявил, что не стоит политизировать процесс конфискации "денег Януковича" и возврата денег экс-владельцев ПриватБанка. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам Данилюка, дополнительные источники финансовых вливаний в бюджет Украины при отсутствии транша МВФ не являются альтернативой.

"То есть, если есть какие-то деньги, которые были получены преступным путем, то есть программа МВФ, или нет программы транша МВФ, это должны быть соответствующие меры приняты, то есть, чтобы эти деньги были конфискованы в бюджет", - сказал он.

"То же касается и ПриватБанка. Никак не зависит от МВФ. Это справедливость, это обязанность государства и, кстати, правоохранительных органов, заниматься этими вопросами. Поэтому это не является заменой", - сказал он.

"Я не хочу политизировать этот процесс, потому что сейчас дела находятся в судах. И это уже вопрос юридический. Это должно быть отработано нашими правоохранительными органами и нанятыми юристами, и банками, и правительствами, Нацбанком. Они должны отработать эти дела, поскольку от этого зависит, получим мы эту компенсацию или нет. Поэтому политизировать этот процесс нельзя", - добавил он, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что эти деньги вернутся в этом или следующем году.

Как сообщала "Страна", глава Минфина признал, что без Антикоррупционного суда транша МВФ не будет.

Также "Страна" писала, что в Минфине одобрили арест активов Коломойского и требуют вернуть в бюджет $5 млрд, потраченных на Приватбанк.