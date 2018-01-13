Оппозиционный грузинский канал Рустави-2, близкий к Михаилу Саакашвили, обнародовал документы десятилетней давности, касающиеся истории с недопуском в 2007 году Петра Порошенко на территорию России.

Как утверждает телеканал в своем Twitter, это письма, которые Петр Порошенко якобы собственноручно написал директору ФСБ, доказывая, что не является врагом России.

"Не имею отношения к антироссийской кампании Ющенко, являюсь одним из основателей Партии регионов, в интересах России занимаюсь привлечением инвестиций", - написал, в частности, якобы Порошенко.

Он также добавил что не будет заниматься на территории России никакой вредительской деятельностью.

Фото: Рустави-2

Отметим, что в сети уже постят образцы почерка Порошенко. Действительно, почерк похож:

В то же время, в письме смущают некоторые детали. Так, там написано, что Порошенко летает в Петербург к родителям жены старшего сына. Но из сообщений СМИ известно, что старший сын Алексей познакомился с россиянкой Юлией Алихановой (она действительно из Петербурга) во время учебы в международной школе INSEAD. А в ней молодые люди учились в 2011-2012 годах.

Профиль Юлии Порошенко (Алихановой) в LinkedIn

То есть в 2007 году вряд ли они могли быть знакомы и уж тем более быть мужем и женой (свадьбу они сыграли только в 2013 году).

Поэтому, нельзя исключать, что данное письмо является подделкой. В тоже время второе письмо (с обязательствами Порошенко не вести деятельность против России) вполне может быть настоящим.

Напомним, ранее мы сообщали, что Саакашвили отменили запланированный марш. Хотят переговорить с остальной оппозицией.