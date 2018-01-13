Под Одессой разоблачили умельца, который делал боевое оружие из травматов в промышленных масштабах
В Белгород-Днестровском Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у мужчины арсенал оружия, которое он изготовил для продажи. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Выяснилось, что умелец реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое.
При обыске места жительства дельца изъяли 11 пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра.
В ведомстве добавили, что по факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
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