Среди подростков становится все более популярным смертельно опасный флешмоб. Им предлагается разжевать и проглотить гель-таблетки для стирки и опубликовать видео в сети, передав "эстафету" друзьям и знакомым. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Медики предупреждают, что капсулы стирального порошка непригодны для употребления в пищу и ядовиты - они содержат этанол, полимеры и перекись водорода.

А прием их внутрь может привести не только к диарее и рвоте, но и к смерти.

Один из участников флешмоба заявил телеканалу, что знал о потенциальной опасности капсул. Тем не менее он все равно решил съесть таблетку, так как ему "передали эстафету".

"Многие люди говорили, что я полный идиот, или спрашивали, зачем я вообще этим занимаюсь", - рассказал юноша.

Как сообщает Fox News, флешмоб, скорее всего, связан со статьей 2015 года, появившейся в одном из юмористических изданий. После этого в 2017-м было опубликовано шуточное видео, на котором мужчина "поглощает" гель-таблетки, так как они аппетитно выглядят.

Как сообщала "Страна", в мире набирает обороты шуточный флешмоб Трамп-челлендж, или #EverySecondCounts.

Также "Страна" сообщала о смерти вдохновителя благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge.