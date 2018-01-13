Сегодня, 13 января, в 18 туре Бундеслиги "РБ Лейпциг" одержал победу над "Шальке", за который выступаект украинский легионер Евгений Коноплянка.

Встреча прошла в Лейпциге на стадионе "Ред Булл-Арена" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У "быков" голами отличились полузащитники Наби Кейта и Брума, а также нападающий Тимо Вернер. У гостей единственный мяч на счету бразильского защитника Налдо.

Наш Евгений Коноплянка вышел на замену на 82 минуте матча и ничем не смог помочь своей команде.

"РБ Лейпциг" набрал 31 очко и вышел на второе место в турнирной таблице немецкого чемпионата, обогнав как раз "Шальке" (30 баллов), который опустился на третью строчку.

Шальке наотрез отказался продавать Коноплянку в Галатасарай.