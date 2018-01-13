Из Сирии поступают сообщения о газовой атаке зарином в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Об этом сообщает ВВС.

Жители почувствовали характерный для зарина запах вскоре после ракетного удара, нанесенного правительственными войсками по Восточной Гуте.

По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с признаками отравления ядовитым газом.

Около 400 тысяч жителей Восточной Гуты остаются на территории, осажденной правительственными войсками, помощь которым оказывают российские военные. ООН назвала ситуацию в Восточной Гуте катастрофической.

По сообщениям ООН, за химатакой в сирийском Хан-Шейхуне стоят силы Асада.

Напомним, разведка Израиля считает, что у Асада есть 3 тонны химического оружия

Однако он открестился от химоружия в Сирии и обвинил Запад в фабрикации химатаки.