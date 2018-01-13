На Гавайских островах сработала тревога об угрозе атаки баллистическими ракетами. Об этом сообщает Bloomberg.

​Предупреждения были отправлены на мобильные телефоны жителям. В тексте советовали "немедленно искать убежище".

Позже власти сообщили, что тревога была ложной.

Член Палаты представителей Конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайских островов Тулси Габбард у себя в Twitter опубликовала копию сообщения о нападении, при этом она написала, что тревога была ложной.

"Гавайи - это ложная тревога. Никакая ракета не атакует Гавайи. Я получила официальное подтверждение, что нападения нет", - написала она.

Как сообщала "Страна", ранее Трамп улетел на Гавайи, чтобы прочитать секретный отчет военных.

Напомним, Ким Чен Ын приказал построить огромную ракету к 70-летию КНДР.