В Вене в субботу, 13 января, 20 тысяч человек вышли на массовую демонстрацию против правительства, которое было сформировано год назад и включает крайне правую Партию Свободы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Демонстрация прошла мирно.

Ее участники собрались на площади Кристиана Брода у Западного вокзала Вены и прошли маршем до центра города.

К участию в акции призвали организации левого толка Offensive gegen Rechts, Plattform Radikale Linke и движение в защиту беженцев Plattform für eine menschliche Asylpolitik.

Организаторы обвиняют правящую коалицию в составе Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) в расистских, правоэкстремистских и неофашистских тенденциях.

Ранее утром канцлер Австрии и председатель АНП Себастьян Курц подтвердил намерение нового правительства положить конец нелегальной миграции в страну. Он назвал "полным провалом" действия политиков, которые несут ответственность за большой поток мигрантов, хлынувший в Европу в 2015 году.

Как сообщала "Страна", в Австрии Курц создает коалицию с партией друзей Путина.