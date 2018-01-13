Бюджетникам "ДНР" запретили выезд на территорию, контролируемую Украиной
Госслужащим и служащим органов местного самоуправления так называемой "ДНР" и сотрудникам предприятий государственной и муниципальной форм собственности временно запретили выезд на территории, контролируемые Украиной. Об этом сообщает "Таймер".
Соответствующий указ подписал глава т.н. "ДНР" Александр Захарченко.
В тексте документа сказано, что такое ограничение носит временный характер и призвано обеспечить безопасность сотрудников.
Запрет действует еще с 20 декабря, никаких упоминаний о том, до какого времени он продлится, не приводится.
Как сообщала "Страна", новый газопровод в Авдеевку в обход "ДНР" готов к испытаниям.
Также "Страна" писала, что выборы "главы ДНР" пройдут осенью 2018-го. Захарченко баллотируется.Согласно действующей "Конституции ДНР", глава непризнанной республики избирается сроком на четыре года и не может занимать указанную должность более двух сроков подряд.