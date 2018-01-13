Минфин надеется получить более двух траншей МВФ в 2018 году, но для этого необходимо принять непростые реформы - законодательство отоносительно Антикоррупционного суда и отоносительно приватизации. Об этом заявил глава Минфина Александр Данилюк в интервью "Голосу Америки".

По словам министра финансов, именно поэтому и есть определенная задержка во времени.

"Даже если мы немного времени потеряли, главное, чтобы мы в конце концов получили правильный, независимый, эффективный Антикоррупционный суд", - сказал он.

По его словам, то же самое касается и других требований.

"Относительно принятия закона о приватизации, то от того, каким будет этот закон, зависит, будет ли у нас прозрачная приватизация или не будет", - добавил Данилюк.

Также он отметил, что все реформы сейчас на стадии, когда их надо принимать быстро. При этом он отметил, что вопрос даже не в транше МВФ, ведь это "вопрос доверия к реформам, которые происходят в стране".

"А на МВФ ориентируются и другие наши партнеры. Это и ЕС, и Всемирный банк", - отметил министр.

Относительно законопроекта об Антикоррупционной суде, Александр Данилюк отметил, что "нельзя уже ждать".

"Закон есть в Верховной Раде, надо переходить к его обсуждению, если надо вносить какие-то изменения - надо это делать. Но главное - выйти на качественный законопроект, и сейчас ключевое - каким будет закон принят", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", ранее была названа причина, по которой Украина не может прекратить сотрудничество с МВФ.