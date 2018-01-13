Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX вернулся на Землю с МКС, успешно приводнившись в Тихом океане. Об этом сообщает официальный Twitter компании Илона Маска.

Корабль доставил на Землю около двух тонн груза, образцы изготовленного в невесомости оптоволокна, а также группу лабораторных мышей, на которых исследовали вопрос потери мышечной массы в космосе.

Фото: twitter.com/SpaceX

Напомним, Dragon запустили 15 декабря на ракете-носителе Falcon с уже использовавшейся первой ступенью. Сама капсула многоразовая, она уже доставляла на МКС груз в апреле 2015 года.

Запуск в декабре был первым для SpaceX, где участвовали оба типа ранее использовавшегося оборудования. До этого компания успешно отправляла на орбиту Falcon с многоразовой первой ступенью, самой дорогой частью ракеты.

Как сообщала "Страна", жители Калифорнии приняли за НЛО запуск Falcon 9.