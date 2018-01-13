Национальный отбор на Евровидение-2018 может пройти без певицы TAYANNA, которая захотела представить Украину в Лиссабоне одной из первых. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

В декабре 2017 года слушатели NRJ и Люкс ФМ выбрали певице TAYANNA трек "Квітка" для участия в Нацотборе.

Однако, как выяснилось впоследствии, трек не проходит по правилам самого престижного конкурса Европы.

Чтобы TAYANNA все же смогла побороться за первенство в конкурсе, она должна поменять песню.

"Мне очень приятно, что слушатели выбрали песню "Квітка", она очень близка моему настроению. Но она была выполнена до первого сентября 2017 года. Тогда как по условиям конкурса, к этой дате не может быть публично представлена ​​ни сама песня, ни любой ее фрагмент", - рассказала TAYANNA.

Как сообщала "Страна", на первом отборе "Евровидения" победила TAYANNA и "Сальто назад". Видео выступлений.