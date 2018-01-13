В Киеве подорожает проезд в частных маршрутных микроавтобусах до 9 гривен с 15 января. Часть перевозчиков уже подняли цену на 1-2 гривни. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Подорожало горючее, и нам пришлось поднять стоимость проезда", – объясняют водители маршрутных такси.

Уже подорожал проезд в частных маршрутных микроавтобусах №201, соединяющий станцию ​​метро "Шулявская", Южную и Никольскую Борщаговки, и №249, который курсирует от станции метро "Левобережная" через Русановку и Березняки к железнодорожной станции "Левый берег". Проезд подорожал на 1 гривню, с 5 до 6 гривен.

До 7 гривен подорожала 455-я маршрутка, сообщением жилой массив Виноградарь – Севастопольская площадь.

А в 569-й маршрутке, соединяющий станцию ​​метро "Лукьяновская" и ДСК-3 в Отрадном, 6 гривен за проезд будут просить только с 15 января. Так решил перевозчик.

Как указано в пояснительных записках в салонах маршруток, подорожание было вынужденным и объясняется ростом цен на топливо и запчасти.

Как сообщала "Страна", с 1 декабря в Киеве льготный проезд в метро будет действовать только по картам киевлянина.

Напомним, Кличко просят запретить пенсионерам льготный проезд в час пик.