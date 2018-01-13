Сегодня, 13 января, в Лондоне прошли съемки очередных эпизодов знаменитого боевика "Миссия невыполнима", которая станет шестой по счету.

Звезда фильма Том Круз выполнил опасный трюк на мосту Блэкфрайарс через Темзу. Из-за чего движение на мосту было остановлено и все речные суда и лодки покинули на время район съемок. Трюк заключался в том, что Том Круз перебрался с берега на берег по покрытию моста. Эту сцену снимали с вертолета, передает АР.

Том Круз, которому же 55 лет, известен тем, что выполняет в фильмах свои собственные трюки без помощи дублеров и каскадеров.

Том Круз сломал лодыжку на съемках фильма "Миссия невыполнима".

Том Круз приступил к съемкам фильма "Миссия невыполнима" в Париже.