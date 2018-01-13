В Китае сняли на видео падение части ракеты, которая выводила в космос два навигационных спутника. Об этом сообщает China Space flight на странице в Twitter.

На месте приземления цилидрического объекта, вероятно отработанной ступени, возник огненный шар. Взрыв произошел недалеко от жилых домов в центральной части страны.

Вероятно, одна из отделившихся ступеней ракеты отсоединилась при полете.

Деталь продолжала гореть и после взрыва.

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Напомним, в Сеуле в руках профессора взорвалась посылка с гвоздями. Посылка была доставлена неизвестным в лабораторию инженерного комплекса университета.