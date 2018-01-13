В Китае ступень ракеты упала на жилой квартал и взорвалась
В Китае сняли на видео падение части ракеты, которая выводила в космос два навигационных спутника. Об этом сообщает China Space flight на странице в Twitter.
На месте приземления цилидрического объекта, вероятно отработанной ступени, возник огненный шар. Взрыв произошел недалеко от жилых домов в центральной части страны.
Вероятно, одна из отделившихся ступеней ракеты отсоединилась при полете.
Деталь продолжала гореть и после взрыва.
另外一段视频 pic.twitter.com/jBoKBuJt7b— ChinaSpaceflight (@cnspaceflight) 12 января 2018 г.
Как сообщала "Страна", в Италии взорвалась бомба в мусорном баке, ранены четверо прохожих.
Напомним, в Сеуле в руках профессора взорвалась посылка с гвоздями. Посылка была доставлена неизвестным в лабораторию инженерного комплекса университета.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!