Правительство Германии обеспокоено тем, что стране вероятно придется принимать гораздо больше беженцев из-за новых правил предоставления убежища в Евросоюзе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Встревоженность Берлина объясняется намерением Европейского парламента внести изменения в профильное Дублинское соглашение.

После принятия изменений принимать беженцев будет та страна, где уже живут родственники просителя убежища. Ранее убежище предоставляла страна, где человек пересек границу ЕС.

Соответственно, Германии придется принять гораздо больше беженцев, отмечается в отчете Федерального министерства внутренних дел.

В свою очередь верхний предел по приему беженцев, установленный властями, "сводится на нет". Более того, в Европарламенте предлагают определять родственные связи "просто словесным подтверждением".

Как сообщала "Страна", в Германии беженцам будут платить премию за возвращение на родину.

Напомним, в Германии скрываются 30 тысяч беженцев, подлежащих высылке.