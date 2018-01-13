В Киеве под стенами больницы умер бездомный, которого отказались лечить
В Киеве возле больницы скорой помощи на ул. Братиславской умер бездомный человек. Мужчина самостоятельно пришел в медучреждение, но его не приняли. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Мужчина без определенного места жительства обратился в больницу с травмами от избиения. А через некоторое время его труп заметили у стены больницы.
В сообществе утверждают, что его отказались принимать в больницу, потому что у него не было ни денег, ни определенного места жительства.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщала "Страна", ранее в Киеве умер последний участник легендарного восстания в лагере смерти Собибор - 96-летний Аркадий Вайспапир.
Напомним также, что в Одессе врач-шарлатан убил ребенка "водными процедурами".
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