Вспышка кори в украинской столице привела к ажиотажу среди жителей Киева, которые бросились прививаться в соответствующие кабинеты. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Только за два дня, 10 и 11 января, от кори привиты 2 тысячи 223 киевлян, среди них как взрослые, так и дети.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург напомнила, что сейчас введен режим ежедневной работы кабинетов для прививок.

В КГГА сообщают, что для вакцинации против кори в Украине используется "Приорикс" (комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи, лиофилизированная), производства Бельгии. Срок годности 10.2018.

Фото: kyivcity.gov.ua

Как сообщала "Страна", график прививок в Украине 2017-2018. Когда нужно вакцинировать детей.

Ранее мы писали, что в Киеве с начала года заболели корью 66 человек.