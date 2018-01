Спустя почти месяц космический грузовой корабль Dragon, отправленный к Международной космической станции (МКС) еще 15 декабря, возвращается на Землю.

13 января корабль упадет в воды Тихого океана недалеко от берегов мексиканского штата Нижняя Калифорния. Dragon вернет более 1,8 тонны груза.

Об этом сообщается в пресс-релизе NASA.

В середине декабря компания SpaceX отправила к Международной космической станции свой корабль Dragon. Это была первая миссия по доставке груза на МКС на ракете с ранее использованной первой ступенью: в марте прошлого года компания запустила в космос и успешно посадила первую ступень Falcon 9, а летом впервые повторно запустила и сам грузовой корабль. 17 декабря корабль совершил стыковку с МКС и теперь возвращается после успешно завершенной миссии.

