Спустя почти месяц космический грузовой корабль Dragon, отправленный к Международной космической станции (МКС) еще 15 декабря, возвращается на Землю.

13 января корабль упадет в воды Тихого океана недалеко от берегов мексиканского штата Нижняя Калифорния. Dragon вернет более 1,8 тонны груза.

Об этом сообщается в пресс-релизе NASA.

В середине декабря компания SpaceX отправила к Международной космической станции свой корабль Dragon. Это была первая миссия по доставке груза на МКС на ракете с ранее использованной первой ступенью: в марте прошлого года компания запустила в космос и успешно посадила первую ступень Falcon 9, а летом впервые повторно запустила и сам грузовой корабль. 17 декабря корабль совершил стыковку с МКС и теперь возвращается после успешно завершенной миссии.

После приземления корабль доставят в город Лонг-Бич (Калифорния), где часть исследовательского груза будет передана NASA. На Землю вернутся, например, мыши, участвующие в Rodent Research-6 - фармакологическом эксперименте, направленном на изучение работы внутримышечного устройства доставки лекарств для лечения повреждений мягких тканей в условиях микрогравитации.

Ранее "Страна" сообщала, что экипаж МКС возвращается на Землю, а также о том, что запуск ракеты Falcon 9, которая должна доставить груз на МКС, перенесен по техническим причинам.