Активистка Femen Анжелина Диаш, устроившая акцию на избирательном участке в Чехии и напавшая на действующего президента страны Милоша Земана, предоставила поддельное удостоверение журналиста "Украинской правды". Об этом сообщает Украинская правда.

В полиции Чехии сообщили, что задержанная после акции активистка для идентификации личности предоставила редакционное удостоверение УП.

"Украинская правда" заявляет, что данная особа не работает в УП и никогда не работала.

Отметим также, что документ, который предоставила Диаш для аккредитации, подделан, такого регистрационного номера не существует, а редакционные удостоверения "Украинской правды" вообще выглядят иначе.

Фото: pravda.com.ua

Как известно, активистка Femen Анжелина Диаш устроила акцию на избирательном участке в Праге: когда Земан собирался проголосовать, то она бросилась на президента Чехии, сняв рубашку и выкрикивая "Земан - путинская шлюха!". Эта же фраза была написана у нее на груди.

После инцидента Земан сказал журналистам, что это честь для него, что Femen ранее атаковали Папу Римского.

Мы также писали, что журналистка "Страны" Анастасия Товт сопровождала активистку Фемен на скандальную в Ватикане, чтобы понять, зачем секстремистки раздеваются. А в итоге попала с ней в итальянскую полицию.