В Украине с 1 января выросли членские взносы для нотариусов. Об этом сообщает Лига Закон.



Так, с начала 2018 года произошли такие изменения:

для частных нотариусов: в год - 3 723 грн, в месяц - 310,25 грн;

для государственных нотариусов: в год - 1 861,50 грн, в месяц - 155,13 грн.

Напомним, в прошлом году частные нотариусы за год платили 3 200 грн, государственные - 1 600.

Реквизиты для перечисления членских взносов в Нотариальную палату Украины:

АО "Укрэксимбанк" в г. Киеве р/р 26003010085291

МФО 322313

Код ЕГРПОУ: 38684025

Как сообщала "Страна", нотариус незаконно переписал элитную квартиру в центре Киева на другого владельца.

Ранее мы писали, что Кабмин открыл адвокатам и нотариусам доступ к реестрам номерных знаков МВД.