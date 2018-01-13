С помощью снимков со спутника Mars Reconnaissance Orbiter ученые обнаружили лед в нескольких регионах Марса, где есть в наличии отвесные склоны местных гор. Об этом сообщает Science Alert.

Этот лед, как говорят исследователи из Геологической службы США, может быть заманчивой целью для будущих космических миссий, а также ценным ресурсом для землян, которые поселятся на Марсе в будущем.

В отличие от ледяных полей, открытых в 2008 году посадочным модулем Phoenix Mars, слои водяного льда находятся около экватора, а не на полюсах. Некоторые из этих ледников залегают на глубине всего в один метр, а их толщина местами превышает 100 метров.

"Приповерхностные запасы льда, которые мы нашли, скорее всего, начали свою жизнь в виде залежей снега, которые были спрессованы в гигантские ледники, скрытые сейчас под двухметровым слоем из замороженной пыли и грунта", - сказал Колин Дандас, представитель научного центра Геологической службы США в Аризоне и автор доклада о находке льда на Марсе.

Команде Дандаса удалось открыть сразу восемь крупных залежей поверхностных льдов. Семь из них находятся в пока безымянных кратерах на равнине Прометея в южном полушарии Марса, а восьмая – в кратере Миланковича в приполярной части северного полушария планеты.

Ученые отмечают, что залежи находятся на глубине одного-двух метров, поэтому добывать лед будет относительно несложно. Вероятно, из него можно добывать кислород, питьевую воду или, изготавливать топливо.

"Неожиданно было найти лед, расположенный на поверхности в этих местах", - добавил Колин Дандас.

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