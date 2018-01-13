В новом Верховном Суде функционируют кассационные суды, которые расположены по разным адресам в городе Киеве. Об этом сообщает Лига Закон.

Фактический и почтовый адреса Гражданского кассационного суда в составе Верховного Суда временно отличаются (до момента создания почтового отделения по фактическому месту расположения).

Официальную корреспонденцию в кассационные суды нужно направлять на такие адреса:

Кассационный хозяйственный суд: ул. Александра Копиленко, 6 (индекс 01016);

Кассационный административный суд: ул. Московская, 8, корпус 5 (индекс 01029);

Кассационный гражданский суд: фактический адрес: проспект Воздухофлотский, 28; временный адрес для переписки: ул. Пилипа Орлика, 4а (индекс 01043);

Кассационный уголовный суд: ул. Пилипа Орлика, 4а (индекс 01043).

Контакт-центр Верховного Суда: 0 800 501 492

Как сообщала "Страна", окружной админсуд Киева хочет отдать на откуп Верховному Суду дело по люстрации и по иску от Аэрофлота.

Ранее мы писали, что старый Верховный суд Украины не смог самоликвидироваться.