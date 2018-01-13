В Ирпене представители "Муниципальной стражи" выгнали предположительно бездомного мужчину, который не нарушал правопорядок, с железнодорожного вокзала по просьбе дежурной. Об этом сообщает представитель Ирпенского городского совета Олеся Олийник на своей странице в Facebook.

"Уже много лет на станции "Ирпень" отсутствует опорный пункт полиции. На станции в ночное время есть только дежурная. По обращению руководства железнодорожной станции "Ирпень" патрульная служба "Муниципальной стражи" осуществляет обход территории железнодорожного вокзала, перрона и подземного перехода с целью соблюдения общественного порядка и спокойствия в городе", – говорится в сообщении.

При этом в комментариях к публикации многие пользователи социальной сети возмутились таким решением, заявив, что мужчина на вокзале ничего не нарушал.

Отмечается, что "Муниципальная стража" Ирпенского городского совета действует на основании законов Украины "О местном самоуправлении", "О благоустройстве населенных пунктов", "Об охранной деятельности", "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы".

Фото: Facebook/Олеся Олийник

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