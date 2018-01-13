Приморский суд избрал меру пресечения в отношении бывшего директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Подозреваемого в служебной халатности оставили под арестом еще на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает Думская.

Из-за этого решения судьи Саркисян решил объявить голодовку. Также он назвал суд коррумпированным.

"Судья - вы заангажированный. Вам дали достаточно доказательств. Из меня сделали козла отпущения. Я официально заявляю о голодовке против судебно-прокурорского беспредела, который творится сейчас и в этом суде. Ко мне присоединяются в СИЗО мои сокамерники. Родители, а вы инструмент этого беспредела",- заявил в суде Саркисян.

Как сообщала "Страна", следствию не удалось назвать точную причину пожара в лагере "Виктория" под Одессой.

Ранее мы писали, что фирму, которая занималась ремонтом в лагере, подозревают в растрате 40 млн грн.