Преступление против жены или мужа стало в Украине отягчающим обстоятельством
Новая редакция статьи 67 Уголовного кодекса, которая определяет обстоятельства, отягчающие наказание, заработала с 12 января 2018 года, сообщает ЮрЛига.
Эти изменения предусмотрены Законом № 2227-VIII об имплементации положений Стамбульской конвенции, который (за исключением вышеприведенной нормы) вступит в силу только 11 января 2019 года.
Отныне отягчающими обстоятельствами станут также совершение преступления:
- на почве половой принадлежности;
- в отношении лица с инвалидностью или лица, страдающего психическим расстройством, в частности слабоумием, имеющего недостатки умственного развития;
- в присутствии ребенка;
- в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях.
Суд не имеет права не признать указанные обстоятельства. Исключение - преступление, совершенное на почве половой принадлежности.
Суд вправе, в зависимости от характера совершенного преступления, не признать это обстоятельство отягчающим наказание, приведя мотивы своего решения в приговоре.
Ранее "Страна" сообщала, что в рейтинге стран по уровню преступности Украина оказалась почти на самом дне, а также о том, что в полиции заметили снижение преступности в Киеве и рост раскрытия убийств.