Новая редакция статьи 67 Уголовного кодекса, которая определяет обстоятельства, отягчающие наказание, заработала с 12 января 2018 года, сообщает ЮрЛига.

Эти изменения предусмотрены Законом № 2227-VIII об имплементации положений Стамбульской конвенции, который (за исключением вышеприведенной нормы) вступит в силу только 11 января 2019 года.

Отныне отягчающими обстоятельствами станут также совершение преступления:

на почве половой принадлежности;

в отношении лица с инвалидностью или лица, страдающего психическим расстройством, в частности слабоумием, имеющего недостатки умственного развития;

в присутствии ребенка;

в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях.

Суд не имеет права не признать указанные обстоятельства. Исключение - преступление, совершенное на почве половой принадлежности.

Суд вправе, в зависимости от характера совершенного преступления, не признать это обстоятельство отягчающим наказание, приведя мотивы своего решения в приговоре.

Ранее "Страна" сообщала, что в рейтинге стран по уровню преступности Украина оказалась почти на самом дне, а также о том, что в полиции заметили снижение преступности в Киеве и рост раскрытия убийств.