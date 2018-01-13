Вспышка кори в украинской столице привела к ажиотажу среди жителей Киева, которые бросились прививаться в соответствующие кабинеты.

Только за два дня, 10 и 11 января, от кори привиты 2 тысячи 223 киевлян, среди них как взрослые, так и дети. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург поблагодарила родителей и медиков за их подход в борьбе с корью и напомнила, что сейчас введен режим ежедневной работы кабинетов прививок.

"Такое решение принято для того, чтобы обеспечить равные возможности всем желающим вакцинироваться и привить детей. В частности тем, кто не может покинуть рабочее место в будни", – подчеркнула Валентина Гинзбург.

Как сообщала "Страна", в Николаевской области корь уложила на больничные койки девять человек.

Ранее стало известно, что в детские сады и школы Киева не пустят детей без прививок от кори.