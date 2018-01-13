Сотрудники патрульной полиции Харькова 11 января задержали своего коллегу по подозрению в угрозе гражданам предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщают Украинские новости.

Около 19:30 патрульным поступило сообщение о хулиганстве в магазине на проспекте Индустриальном. Прибыв на вызов, патрульные обнаружили мужчину, который, по словам очевидцев угрожал гражданам предметом, похожим на пистолет.

Для установления всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

При установлении личности мужчины выяснилось, что он является сотрудником патрульной полиции. Управление патрульной полиции Харьковской области начало служебную проверку в отношении задержанного.

Ранее местное издание NewsRoom сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержанным оказался 30-летний командир роты одного из батальонов патрульной полиции.

В рядах правоохранителей мужчина служит с августа 2016 года. В момент случившегося он находился не на службе.

По словам заявителя, мужчина поскандалил с продавщицей магазина "Продукты", и та нажала "тревожную кнопку".

Мужчина стал угрожать оружием приехавшим по вызову охранникам, после чего они его задержали. Приехавшие на место происшествия патрульные изъяли у него пневматический пистолет Макарова.

Как сообщала "Страна", в Харькове военный с оружием захватил припаркованный ВАЗ.

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