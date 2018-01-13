Министерство обороны РФ опубликовало два видеоролика, на которых показано уничтожение боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Обе цели, находившиеся в провинции Идлиб, были поражены высокоточными артиллерийскими боеприпасами "Краснополь".

Как отметили в российском министерстве, для выявления целей и наблюдения за ними были использованы все средства их военной разведки в Сирии.

Напомним, что 31 декабря боевики обстреляли из минометов авибазу Хмеймим, в результате погибли двое российских военных, а 6 января были использовали беспилотники для атаки на авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что аппараты были запущены из района населенного пункта, который контролируется вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции.

Как сообщала "Страна", Путин впервые рассказал, кто и зачем атаковал российскую базу в Сирии.

Ранее мы писали, что в сирийском Идлибе в центре города прогремели взрывы.