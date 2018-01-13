Представители 54 африканских стран потребовали от президента США Дональда Трампа извиниться за слова о выходцах из "вонючих дыр" и взять их обратно.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы чрезвычайно потрясены возмутительными, расистскими и ксенофобскими замечаниями президента Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

Представители Африки также выразили обеспокоенность по поводу затянувшейся и нарастающей тенденции американского правительства к оскорблениям в адрес людей африканского происхождения и всего африканского континента.

Расистскими назвала взгляды Трампа и его соперник по президентским выборам, бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она напомнила, что слова президента прозвучали в день восьмой годовщины землетрясения на Гаити.

"Годовщина разрушительного землетрясения, которое произошло восемь лет назад, – это день памяти о трагедии, день, когда мы должны отдать дань уважения стойкому народу Гаити и заверить о готовности Америки оказывать помощь соседям. Вместо этого мы сталкиваемся с невежественными, расистскими взглядами Трампа, направленными против всех, кто выглядит не так, как он ", – написала Клинтон в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщала "Страна", Трамп объяснил свои слова про мигрантов из "стран-помоек".

Ранее мы писали, что в ООН слова Трампа про "страны-помойки" назвали расизмом.