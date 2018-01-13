В Калифорнии стартовала ракета-носитель Delta IV с засекреченным спутником связи NROL-47 Национального разведывательного управления США.

Трансляция запуска велась на сайте компании United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета.

Ракета-носитель стартовала вечером 12 января (в 00:11 13 января по киевскому времени) с военной базы в Ванденберге. При этом запуск ракеты дважды откладывался - сначала по погодным, затем по техническим причинам.

Отметим, что заказчиком запуска спутника является Национальное разведывательное управление США, деятельность которой засекречена. "Миссия NROL-47 стала первым запуском ULA в 2018 году и 27-ым запуском для Национального разведывательного управления", - следует из сообщения компании.

Ракета-носитель Delta IV имеет три двигателя и способна доставлять на орбиту груз массой примерно до 29 тонн.

Как сообщала "Страна", украинский самолет “Руслан" доставил во Флориду груз для ракеты Falcon 9.



Ранее мы писали, что в Калифорнии жителей испугал запуск Falcon 9, который они приняли на НЛО.