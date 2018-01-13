По прогнозу синоптиков, 13 января во всех областях Украины осадков не наблюдается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 13 января ночью без осадков преимущественно мороз, лишь днем возможны небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха ночью около 5° до 7°С мороза, днем 2° до 4°С мороза.

Фото: meteo.gov.ua

В центральных областях преимущественно осадков не будет. Температура днем от 2° до 4°С мороза, ночью — от 5° до 7°С мороза.

На севере Украины синоптики прогнозируют преимущественно холодную погоду, без осадков ночь 5° до 7°С мороза, днем - от 2° до 4°С мороза.

В восточных областях Украины ожидается морозная холодная погода. Температура днем от 2° до 4°С мороза, ночью - от 5° до 7°С мороза.

В южных областях ожидается сухая погода. Ночью от 1° до 3°С мороза, днём от 4° до 6°С мороза.

В западных областях синоптики прогнозируют сухую холодную погоду. Температура ночью от 3° до 5°С мороза, днём от 0 до 2°С мороза.

Как сообщала "Страна", с середины января синоптик обещает Украине снегопады, ветер и лютый мороз до - 25 градусов.

Ранее мы писали, что на следующей неделе Украину накроет мощный снегопад.