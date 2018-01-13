Министерство финансов прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года в 2,3 раза.

Об этом свидетельствует презентация Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Об этом сообщает Украинская правда.

Прогнозируемый показатель на 2017 год не должен был превысить 321 млрд грн.

По данным Министерства финансов, прогнозируемый максимальный размер гарантированного государством долга до конца текущего года составит около 747,6 млрд гривен, что в 2,3 раза больше, чем запланированные показатели 2017 года.

По прогнозам Минфина, к концу этого года соотношение государственного долга к ВВП вырастет с ожидаемых 75,6% в 2017 году до 82,4%.

В целом до конца 2018 года государственный долг не должен превысить 2,756 трлн грн.

Как сообщала "Страна", Украина должна платить в год более $7 млрд за госдолг.

Ранее мы писали, что общий государственный долг Украины в сентябре достиг $77 млрд.