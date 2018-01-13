Сотрудники уголовного розыска Печерского управления полиции задержали преступный тандем кавказцев, которые решили обчистить квартиру в центре Киева весьма оригинальным способом.

Как рассказали нам наши информированные источники в Главке столичной полиции, двое выходцев из Тбилиси-1986 и 1988 г.р. прибыли в начале прошлого года в Киев и арендовали квартиру в новостройке на Печерске в Лабораторном переулке.

Однако выбор жилья, как полагают оперативники, произошел не случайно. В новом доме, где поселились кавказцы, много незаселенных квартир по соседству с уже обжитыми. Поэтому грузины, по мнению следствия, решили проворачивать квартирные кражи в этом же доме, путем разбора стен из незаселенной квартиры в уже обжитую.

Расчет был верным - в доме постоянно делают ремонты и посторонние звуки молотков никого из жильцов не смущают. Своей мишенью грузины выбрали зажиточную квартиру на 19 этаже дома, которая соседствовала с незаселенной. Наблюдая за квартирой, они установили, что хозяева богатой квартиры длительное время отсутствуют дома. Из-за того, что в соседней пустой квартире стояла хлипкая дверь с замком "от строителей", ее квартирники взломали без всякого труда.

Проникнув туда с молотками и другим инструментом, они принялись долбить кирпичную перегородку в "богатую"соседнюю квартиру. По чистой случайности соседи из другой квартиры на той же площадке выявили открытую дверь и спугнули взломщиков-разрушителей стен. Оба грузина бросились бежать по лестнице с 19 этажа, но внизу их уже поджидала полиция.

Украсть ничего так и не успели, но замок в пустую квартиру и часть стены все же разрушили.

Сейчас оба вора задержаны в порядке ст.208 УПК на 72 часа и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Один из задержанных грузин был уже ранее судим за квартирные кражи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве поймали банду заезжих домушников, которые воровали, находясь под следствием, а также о том, что в Киеве пытались украсть радиоуправляемого робота.