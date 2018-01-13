Объявление о предстоящем изменении способа отображения новостей на ленте социальной сети Facebook уже обошлось ее основателю Марку Цукербергу в 2,9 млрд долларов.

Как сообщает агентство Bloomberg, на такую сумму в пятницу сократилась рыночная стоимость акций компании Facebook.

Агентство рассчитало, что состояние Цукерберга снизилось до 74,4 млрд долл. Таким образом, в рейтинге миллиардеров, составляемом Bloomberg, 33-летний предприниматель уступил четвертую позицию основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. Цукерберг ранее не раз заявлял, что социальная сеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.

Как сообщала "Страна", близнецы, отсудившие у Цукерберга миллионы, стали первыми биткоиновыми миллиардерами.

Ранее Цукерберг анонсировал выпуск шлема "дешевой виртуальной реальности".

Мы писали, что летом 2017 Макрон опередил Цукерберга в рейтинге самых влиятельных людей в бизнесе до 40 лет.