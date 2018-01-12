Во второй половине января на территории Украины ожидаются сильные снегопады и снижение температуры воздуха.

Такой прогноз дал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в Киеве на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в зимний период, пишет "Интерфакс-Украина".

"21-22 января мы ожидаем значительное осложнение погодных условий в связи с пересечением с Балканского полуострова глубокого и активного циклона – сильные снегопады с переходом в дождь, потом дождь с переходом в снег, штормовые ветры. Ожидается гололедица на дорогах, усиление штормового ветра до 15-24 м/с и значительные колебания температурного режима", - сообщил Кульбида.

При этом директор Укргидрометцентра отметил, что в ближайшие дни температура воздуха снизится "в ночные часы до -4-9°, а на северо-востоке до 10-14° мороза".

По словам Кульбиды, начиная с 25 января, высока вероятность сильного похолодания по Украине со снижением температуры до -14-19°, а 27-28 января - до -20-25°.

Директор Укргидрометцентра отметил, что в ближайшие 10 дней ожидается "прохождение через центральные области Украины, кроме востока и запада, активных пары циклонов, которые приведут местами к очень сильному снегу, усилению скорости ветра и, соответственно, к заносам". А прирост снегового покрова увеличится на 10-20 см в большинстве областей Украины.

"15-17 (января) на всей территории мы ожидаем выпадение снега толщиной до 10 см, таким образом суммарное количество снегового покрова в большинстве областей Украины может составить 20-30 см", - привел данные Кульбида.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики обещают украинцам на Маланку отсутствие снега и легкий морозец.

Также битва синоптиков. В конце недели в Киеве похолодает.