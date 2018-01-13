В Румынии руководитель Управления полиции столичного Бухареста Нику Орландо и его заместитель Мариус Штефан подали в отставку из-за сотрудника Дорожной полиции Еуджена Стана, которого подозревают в педофилии.

Как заявили в Генеральной прокуратуре Румынии, по уголовному делу о педофилии, главным фигурантом которого является Стан, проходят еще 22 сотрудника румынской полиции, передает корреспондент Укринформа.

Согласно докладу руководителя Главного управления полиции МВД Румынии Богдана Депреску, в отношении многих сотрудников полиции, включая руководителей Бухаресткого управления полиции, проводятся предварительные служебные проверки за нарушение профессиональной этики и протекцию, которую они оказывали обвиняемому в педофилии.

Проверки проводятся и в отношении главного психолога МВД, так как, согласно материалам предварительного следствия, полицейский-педофил получил еще и право постоянного ношения табельного оружия.

Под угрозой отставки оказалась и министр внутренних дел Румынии Кармен Дан, однако она отказалась подать прошение об этом. Дан заявила, что решение об отставке должны принять ее коллеги по Социал-демократической партии.

По данным журналистов, сотрудники Генеральной прокуратуры Румынии расследуют уголовное дело о педофилии, главным фигурантом которого является сотрудник Дорожной полиции Еуджен Стан.

Ему инкриминируются 15 случаев сексуального насилия над детьми и женщинами. Следователи обладают несколькими соответствующими записями с камер видеонаблюдения.

Как сообщала "Страна", в Польше обнародовали реестр с данными педофилов. В реестре опубликовали имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет. Также мы писали о том, что харьковчанина задержали по подозрению в изнасиловании внучки своей сожительницы.

Отметим, что изнасиловавший 5-летнюю девочку рецидивист с ВИЧ получил 14 лет тюрьмы.

Напомним, что в Ровно ищут педофила, который нападает на детей в подъездах.