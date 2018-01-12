Морская авиация ВМС Украины провела в Черном море совместную тренировку типа PASSEX с американским ракетным эсминцем USS CARNEY (DDG 64). Об этом сообщает пресс-службу ВМС Украины.

Целью занятий была отработка взаимодействия по стандартам НАТО. Два украинских вертолета Ка27, противолодочный и поисково-спасательный, совершили больше десяти посадок на борт американского корабля, а также провели для него разведку и наблюдение за надводной обстановкой.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua/

"Отработка подобных совместных элементов - уже привычное для нас дело, - рассказал временно исполняющий обязанности замкомандующего ВМС по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко. - Но, безусловно, каждая такая возможность становится хорошим поводом для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами".

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