В Украине постепенно снижается производство подсолнечного масла крупными и средними предприятиями.

Об это сообщает УкрАгроКонсалт.

В ноябре текущего 2017/18 МГ выпуск подсолнечного масла составил 478,5 тыс. т. Это на 6,5% меньше по сравнению с прошлым месяцем (511,7 тыс. т) и на 9,6% ниже показателя ноября 2016 г., когда производство вышло на рекордный для этого периода уровень – 529,1 тыс. т.

В первые три месяца текущего маркетингового года объемы переработки подсолнечника держатся на высоком уровне, однако по сравнению с прошлым рекордным годом выпуск подсолнечного масла сократился на 7,5% до 1336 тыс. т против 1444,5 тыс. т годом ранее.

Прогнозируется, что в 2017/18 МГ производство подсолнечного масла сократится на 9%.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине взлетели цены на подсолнечное масло.

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