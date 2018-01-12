Президент США Дональд Трамп продлил режим отмены санкций в отношении Ирана - в рамках реализации соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана.

По словам представителя американской администрации высокого ранга, Трамп делает такой шаг "в последний раз". Президент США намерен пересмотреть соглашение с Ираном, также известный как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), передает ТАСС.

"Президент решил еще раз продлить режим приостановки санкций по ядерной программе согласно требованиям СВПД", - сообщил в пятницу представитель американской администрации.

По его словам, Дональд Трамп намерен работать с европейскими партнерами над своего рода дополнением к соглашению", которое установит для Ирана ряд ограничений, которые он не сможет нарушить. В администрации при этом подчеркивают, что иранские представители не будут участвовать в этих переговорах. Кроме того, США выступают за долгосрочное соглашение. Если переговоры пройдут успешно, то тогда Соединенные Штаты останутся участником ядерной сделки, резюмировал представитель.

Одновременно в минфине США ввели санкции в отношении пяти физических лиц и девяти организаций за причастность к нарушениям прав человека в Иране, а также к ракетной программе Тегерана. Обновленные списки опубликованы на сайтеамериканского финансового ведомства.

Санкции должны оказать серьезное политическое давление, сказал представитель американской администрации. По его словам, один из подпавших под рестрикции - Садих Ардешир Амоли Лариджани - глава судебной системы Ирана - приходится братом главе меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани. "Другими словами, эти санкции окажут влияние на высшее руководство", - пояснил он.

Как сообщил минфин США, Садих Лариджани попал в список, так как якобы "ответственен или был соучастником" действий, являющихся "серьезными нарушениями прав человека".

Другие санкции в отношении должностных лиц Ирана были введены также за нарушение прав человека или за поддержку распространения вооружений.

Все эти ограничения носят вторичный характер, то есть введены в связи с тем, что данные лица сотрудничали с теми, кто уже находится под американскими санкциями.

В черных списках оказались двое граждан Китая и трое иранцев. Девять компаний и структур базируются в Шанхае, Куала-Лумпуре, Тегеране, а также в иранском городе Кередже. Согласно списку минфина, там располагается одна из тюрем.

Как пояснил журналистам на брифинге представитель администрации США, этот шаг сделан в рамках "общей стратегии" Вашингтона по противодействию "дестабилизирующему поведению иранского режима". Он уточнил, что речь идет о нарушениях прав человека во время массовых протестов. Это же касается обращения с участниками манифестаций в местах заключения. Другие лица из списка оказывали поддержку иранской ракетной программе.

СВПД был подписан в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций. Срок соглашения составляет 10 лет, нынешние власти США считают это слишком коротким периодом.

После того, как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, предыдущий президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе.

Однако Трамп 13 октября 2017 года отказался подтвердить Конгрессу выполнение Ираном ядерной сделки. Производить такую сертификацию от президента США требует национальное законодательство.

Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций, ранее действовавших в отношении Тегерана в связи с его ядерной программой. Однако, продолжил глава государства, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки". "Это последний шанс. Если этого соглашения не будет, то Соединенные Штаты не будут вновь замораживать санкции для того, чтобы остаться участником иранской ядерной сделки", - подчеркнул Трамп.

При этом президент заметил, что США выйдут из соглашения незамедлительно, как только он решит, что переговоры с европейцами зашли в тупик. "Никому не следует ставить мои слова под сомнение", - предупредил он.

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Отметим, что в Госдепе США пригрозили властям Ирана привлечь к ответственности виновных в насилии. В американском внешнеполитическом ведомстве "решительным образом" осудили смерти и задержания в ходе протестов в Иране.