Зоологи описали новые виды "пеликановых" пауков-каннибалов, живущих на Мадагаскаре.

В общей сложности ученые определили и описали 26 видов "пауков-убийц", из которых 18 ранее не выделялись в отдельные таксономические единицы.

Их ученые представили в статье, опубликованной журналом ZooKeys, пишет Naked Scince.

Авторы изучили многочисленные коллекции, собранные прошлыми экспедициями на остров, и систематизировали их данные, связав сотни экземпляров архидовых пауков с соответствующими условиями обитания.

При этом отмечается, что внешне они довольно близки к вымершим видам, которые обитали еще в эпоху динозавров.

Фото: naked-science.ru

Семейство архидовых (Archaeidae) – гроза всего паукообразного мира: их единственный способ питания – охота на других пауков и каннибализм. Их головогрудь сильно вытянута, как будто животное имеет настоящую отдельную голову на длинной шее, которая заканчивается такой же длины огромными челюстями. Переразвитые атакующие инструменты позволяют наносить удар с большой дистанции и под углом, а заодно делают архидовых похожими на пеликанов. На концах челюстей расположены еще и ядовитые зубы: нанеся укус жертве, пауки-убийцы удерживают ее на расстоянии своих длинных челюстей, дожидаясь, пока яд подействует.

Ранее "Страна" сообщала, что в Индии ученые нашли паука-скакуна, который питается головастиками.

Также в Австралии выпал "дождь" из смертельно опасных пауков.