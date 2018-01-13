Позиция Берлина в вопросе санкция против России не изменилась: их снятие зависит от прогресса в вопросе установлении мира на востоке Украины.

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в пятницу на брифинге, сообщает Укринформ.

"Позиция федерального правительства, как, впрочем, в целом европейская позиция, известна, и она также подтверждена на европейском уровне", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос, есть ли разногласия между канцлером и министром иностранных дел ФРГ, который на днях вновь заявил о том, что санкции следует снимать поэтапно, в знак поощрения России по мере улучшения ситуации на Донбассе.

"Сначала хотелось бы увидеть прогресс", - сказал Зайберт. Он указал на то, что даже достигнутая накануне новогодних и рождественских праздников договоренность о перемирии не выполняется, ежедневно отмечается множество нарушений. "Сейчас это имеет решающее значение", - добавил он.

"Прежде всего, я должен отметить, что до сих пор не существует такой миссии "голубых шлемов". Она лишь тогда может быть полезна, когда поможет улучшить ситуацию для жителей восточной Украины, и если она поможет поддерживать мир. В этом смысле мы будем говорить об этом, а также участвовать в переговорах. Все остальное для меня темой не является", - заявил Зайберт, говоря о введении миротворческой миссии ООН.

Представитель канцлера также прокомментировал позицию правительства по поводу проекта "Северный поток 2", о чем тоже говорил Зигмар Габриэль в своей недавней речи.

"Федеральное правительство по-прежнему убеждено, что расширение газопровода "Nord Stream" является предпринимательским решением участвующих компаний", - заявил он.

При этом Зайберт признал, что решение о предпринимательской деятельности "может повлиять на страны региона". Германия и другие члены ЕС заинтересованы в том, чтобы Украина продолжала играть роль транзитера газа, заверил Зайберт, отметив важность поиска взаимоприемлемого решения между Европейской комиссии, Россией и Украиной.

Как сообщала "Страна", глава МИД Германии предложил поэтапную отмену санкций против России.

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