Киевлянка Леся Цуренко уступила в полуфинале турнира WTA в австралийском Хобарте, но ее удар признали лучшим среди всех на этих соревнованиях. Об этом сообщает isport.

Полуфинальный матч против румынки Михаэли Бузэрнеску продолжался всего 1 час и 23 минуты. За это время украинка допустила 5 двойных ошибок и реализовала только один из пяти брейк-поинтов.

Румынка сделала 5 брейков и допустила три двойных ошибки, в итоге выиграв у украинки в двух сетах 6:2, 6:2.

Мощный удар Леси Цуренко пришелся практически по линии, упав на стороне соперницы и принеся нашей теннисистки победу в важном гейме.

Видео: youtube.com/WTA

Как сообщала "Страна", первая ракетка Украины Свитолина прошла в четвертьфинал турнира WTA. Она в двух партиях обыграла 44-й номер рейтинга WTA Ану Конюх из Хорватии со счетом 6:3, 6:1.

Напомним, что Элина Свитолина нацелилась на победу в турнире "Большого шлема".