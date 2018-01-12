В Николаевской области всего девять человек госпитализированы с подозрением на корь по состоянию на 12 января.

Об этом сообщил пресс-секретарь управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев на своей странице в Facebook.

"Подтвержден диагноз у 1 взрослого. Ситуация находится под контролем руководства области, управления здравоохранения и специалистов соответствующих служб", - написал он.

Сообщается, что двое из девяти госпитализированных - дети.

Фото: facebook.com/bagpress

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве 64 человека попали в больницу с гепатитом А.

Также доктор медицинских наук рассказала, кому можно и кому нельзя делать прививки от кори.

Кроме того, того за день в Киеве привили от кори в пять раз больше детей, чем обычно.