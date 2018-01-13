Каждый второй украинец (50%) следил за курсовыми колебаниями на валютном рынке, тогда как 44% опрошенных не интересовались курсом валют.

Об этом свидетельствуют результаты декабрьского социологического опроса компании Research & Branding Group, в конце 2017 г., передает mresearcher.

Наибольшим доверием среди валют у украинцев пользуется доллар США – именно в этой валюте по мнению 43% жителей Украины наиболее выгодно и безопасно хранить денежные сбережения. Далее с большим отставанием следуют евро (15%) и гривна (8%). Модная валюта биткоин в качестве наиболее надежной валюты назвали 2% украинцев.

Уровень доверия этим трем валютам примерно одинаков практически во всех социально-демографических группах. Вместе с тем следует отметить тенденцию к снижению доверия к доллару и евро с увеличением возраста респондентов и наиболее высокий уровень доверия к гривне среди представителей старшей возрастной категории. Также уровень доверия к доллару выше в Центре Украины, чем в остальных регионах.

Интерес к курсовым колебаниям на валютном рынке имеет ряд социально-демографических особенностей. Так, среди мужчин преобладают те, кто интересуется курсом валют, а среди женщин число интересующихся и не интересующихся данным вопросом примерно равное.

Среди украинцев в возрасте от 18 до 50 лет число интересующихся курсовыми изменениями на валютном рынке почти вдвое превышает число тех, кто курсом валют не интересуется, среди "пятидесятилетних" интересуются и не интересуются курсом валют примерно равное число опрошенных, а среди тех "кому за 60-т" тех, кому не интересен курс валют более чем вдвое превышает число тех, кто им интересуется.

В городах больше тех, кто курсом валют интересуется, чем тех, кто им не интересуется, а в сельской местности примерно равное число как интересующихся, так и не интересующихся курсом валют.

Интерес к курсовым колебаниям преобладает среди жителей Запада и Юга Украины, тогда как на Востоке больше тех, кто курсом валют не интересуется. В центральных областях примерно равное число как интересующихся, так и не интересующихся курсом валют.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы получают самую низкую зарплату в Европе при пересчете на евро.

Также украинцы смогут обменять валюту в отделениях "Укрпочты" - НБУ.