В план-график налоговых проверок на 2018 год включены 5,5 тысяч плательщиков - юрлиц с объемами задекларированных доходов свыше 1,2 миллиарда гривень.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Отбор компаний для плановых проверок проведен с учетом критериев риска, включая низкий уровень уплаты налога на прибыль или НДС для отрасли, отрицательное значение объекта налогообложения, разногласия между налоговыми обязательствами и налоговым кредитом.

Кроме того, в план проверки попали предприятия, имевшие отношения с контрагентами, которые находятся в розыске, ликвидированы или обанкротились, а также проводившие операции с сомнительными поставщиками или через нерезидентов в офшорных зонах.

Также сообщается, что в 2017 году на основании анализа рисков в такой план-график попали 5,1 тысячи субъектов хозяйствования, в 2016 году - 4,8 тысячи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине продлили запрет на плановые проверки бизнеса до конца года.

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