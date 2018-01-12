По состоянию на 12 января 2018 в Черновицкой области зарегистрировали уже 468 случаев заболевания корью.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Среди больных 372 детей (79%) и 96 взрослых. Наибольшую часть заболевших корью составляют дети 5-9 лет. Среди детей в возрасте до 1 года зарегистрировано 23 случай кори, самому младшему - 2 месяца.

Больше всего заболевших - 172 - среди жителей Путильского района Черновицкой области, на втором месте - Черновцы. Также случае заболевания зарегистрированы в Глыбоцком районе (51), Вижницком (40), Сокирянском (33), Хотинском (31), Кицманском (28), Герцаевском (27), Сторожинецком (8), Кельменецком (4), Новоселицком (3).

При этом ни одного случая кори не зарегистрировано в Заставновском районе.

Среди взрослых чаще болели лица в возрасте 20-29 лет - 31 больной (45%), самому старшему заболевшему 52 года. Госпитализировано 173 больных, амбулаторное лечение получали 295 человек.

У 11 больных зарегистрированы осложнения - пневмонии и один случай кори у беременной. Летальных случаев от кори не зарегистрировано.

С февраля по сентябрь 2017 года в Черновицкой области зарегистрировано 10 случаев кори. В октябре начался стремительный рост заболеваемости корью - 59 случаев, в ноябре - 107 случаев, в декабре - 114 случаев. В январе 2018, по состоянию на 12.01.2018 - зарегистрировано 178 больных корью.

Минувшая вспышка кори в Черновицкой области была зарегистрирована в 2012 году, когда заболело 364 человека. Во время вспышки кори в 2006 году заболело 640 человек.

Специального лечения от кори нет. Защита - вакцинация. В Украине есть комплексная вакцина от кори, паротита и краснухи (КПК). Для профилактики взрослым рекомендуется есть пищу, богатую витамином А.

Фото: facebook.com/chernolc

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