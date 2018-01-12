Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проводит консультации с украинскими медиа относительно возможного введения ограничений для украинских артистов, гастролирующих в России.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил член национального совета Сергей Костинский.

По его словам, медиа готовы к санкциям против артистов, но хотят равных возможностей – закон, который бы выполняли все.

"У нас проходят консультации, в том числе с нашими медийщиками, со СМИ. Они говорят, на сегодня мы готовы отказаться от таких артистов, мы готовы изъять их из плей-листа, но мы хотим равных условий. А это может дать только закон, который точно может ограничить: человек работает в стране-агрессоре – мы его не транслируем. То есть со стороны индустрии есть понимание этой проблемы", – сказал Костинский.

По его мнению, сейчас информагентства акцентируют внимание на видах ответственности, которые в своем предложении допускает Нацсовет, вместо этого надо провести "профессиональную дискуссию и выработать определенные алгоритмы".

Костинский убежден, что такие ограничения помогут развитию украинских артистов, которые настроены патриотически.

"Такие действия будут только стимулировать развитие внутреннего рынка и стимулировать тех людей, которые поют на украинском языке, которые дают современный контент, которые не развлекают аудиторию Москвы немножко с советскими вкусами, а которых интересует украинский и европейский рынок", – считает Сергей Костинский.

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